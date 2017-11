Maratonmøtet er i gang – her er sakslisten

Se sakslisten i faktaboksen nederst.

Like før jul i fjor holdt lokalpolitikerne det gående i kommunestyresalen i 11 timer og 42 minutter.

Sett bort i fra noen mindre pauser og den tradisjonelle julemiddagen var det «full fres i teltet» gjennom hele dagen, og i etterkant av møtet uttrykte flere av kommunestyrerepresentantene at møtet rett og slett hadde vart for lenge.

– Folk burde gjerne moderert seg litt, sa Venstres Marit Helen Leirheim til Askøyværingen like etter møtets slutt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Joar Hystad

– Det er klart at vi er trette, sa ordfører Terje Mathiassen (Ap) i det han passerte pressebordet på vei ut av kommunestyresalen.

Møtet ble av flere karakterisert som det lengste kommunestyremøtet på Askøy noensinne.

I dag kan den rekorden slås.

I innkallelsen er møtetiden satt til 09.00 - 22.00. Om møtet faktisk kommer til å vare i 13 timer er selvsagt vanskelig å si noe om på forhånd, men tar man en kikk på den tre sider lange sakslisten, skal man ikke sed bort ifra at det fortsatt er lys i rådhuset klokken 22 i kveld.

I fjor uttrykte Høyres Trond Nesse Gravdal at han mener møter som er ventet å vare i over tolv timer kanskje burde gå over to dager.

– Jeg vil ikke kritisere ordføreren for dårlig møteledelse, men kanskje burde møtet gått over to dager. Vi visste jo at det var noen store saker på listen, sa Nesse Gravdal.

At dagens torsdagens kommunestyremøte er gjort om til heldagsmøte har med hvordan det forrige kommunestyremøtet utviklet seg. Da møtet var over hadde ikke én konkret sak blitt behandlet.