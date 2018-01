Advarer folk langs kysten mot høy vannstand

Tirsdag sendte meteorologisk institutt ut et OBS-varsel om høy vannstand.

– Folk med nøst og båter eller andre verdier nede i fjæren bør være obs på at vannet vil krype høyere enn vanlig i løpet av dagen, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved.

Topper seg på kvelden

Valved melder at det er ventet to topper på vannstigningen. Den første kommer tirsdag ettermiddag, mens den høyeste kommer sent på kvelden.

– Det er kyststrøkene som blir preget. Havet stiger høyere enn det som er vanlig, forteller meteorolog Aslaug Skålevik Valved.

I varslet som er sendt ut venter de altså at vannet vil stige med mellom 50 til 60 centimeter.

– Vannet stiger høyere enn vi er vant med, men det er ikke ekstreme verdier. Vi har mulighet til å sende varsel om ekstremvær på vannstand også, men det er ikke tilfelle nå, påpeker meteorologen.

Mer snø på vei

Grunnen til vannstigningen er lavtrykket vi har hatt de siste dagene. Tirsdag formiddag lå dette lavtrykket øst for Island.

– Det fører til en oppstuving av havet som blir fraktet inn mot Vestlandskysten, forklarer Valved.

I mellomtiden er ventet litt av hvert på værfronten utover tirsdagen.

– Vi venter bygevær med sludd, snø og regn som vi allerede har hatt. I disse bygene er det også tordenfare.