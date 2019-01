Får pengestøtte etter tørkesommeren

Fylkesmannen i Vestland fikk inn seks søknader fra tørkerammede bønder på Askøy. Det søkte om erstatning etter avlingssvikt på gress, frukt og bær.

Totalt kom det inn 316 søknader fra Hordaland etter den uvanlig tørre sommeren. Vanligvis pleier det å være under 20 søkere, skriver Fylkesmannen i Vestland i en pressemelding.

Det ble delt ut 23.945.199 kroner til søkerne. Bøndene på Askøy fikk tildelt 217.260 kroner.

Sommeren 2018 var det vannkrise på Askøy, noe også bøndene fikk kjenne på. Trond Nilsen, leder i Askøy Sau og Geit, fortalte i sommer at de var avhengige av regn for å få en god andreslått som igjen ga fôr til dyrene.

– Vi ser nå at vi trenger vann for å ha noe å slå på, sa han til AV under tørken i fjor sommer.