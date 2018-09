Stor leteaksjon: 45 personer leter etter savnet mann

Lensmann Torgils Lutro kan opplyse klokken 16.05 at søket fortsetter med uforminsket styrke frem til det blir mørkt. Han beskriver leteaksjonen som omfattende.

– Vi har masse ressurser i sving. Det er søk i både vann og på land. Dessverre er det ikke gjort noen nye funn i løpet av dagen, sier han.

Lutro opplyser at de konsentrer seg om å lete i området rundt Hauglandsosen. Base for leteaksjonen skal være ved Askøy seilforening i Kollevåg hvor politiet organiserer søkene fra. Lensmannen forteller at det akkurat nå er 45 personer som bidrar i søket etter den savnede mannen.

Vurderer fortløpende

Hovedredningssentralen opplyste på Twitter mandag formiddag at det pågikk strandsøk i området, i tilfelle mannen hadde kommet seg på land. I meldingen kom det også frem at det var søk med dykkere.

Det har også vært et møte mellom Operasjonssentralen og lensmannskontoret på Askøy i forbindelse med søkearbeidet etter en mann som falt over bord i Hjeltefjorden søndag ettermiddag.

– Status inntil videre er at dette er en redningsaksjon hvor mannen kan være i live. Hvor lenge søket vil pågå utover dagen blir en kontinuerlig vurdering mellom hovedredningssentralen og politiet, informerte Lutro mandag formiddag.

Bor på Sotra

Han forteller at Norsk Folkehjelp Bergen og Askøy deltar i søket, i tillegg til redningsskøyten, Røde Kors og frivillige fra Ran Seilforening. Askøy Seilforening har også meldt seg til tjeneste. Om lag 25 personer deltar i søket.

Ifølge lensmannen har den savnede mannen i 50-årene bostedsadresse på Sotra. Mannen har vært savnet siden han falt i sjøen fra en seilbåt i 15.30-tiden søndag.

– Det er rundt 5–6 båter med en til to mann per båt som søker både på sjøen og langs strendene i området, forteller Lutro.

– Vi konsentrerer oss nå om området mellom Ramsøy og Horsøy. Det vil si at det er i Hauglandsosen båtene leter, sier han.

Lensmann Torgils Lutro forteller at ikke er gjort nye funn etter at det ble funnet en seilsko i går kveld. Seilskoen skal ha blitt funnet på Vestre Skjersholmen, og politiet antar at den tilhører den savnede.