Se kommunestyret direkte

Øverst i denne saken kan du se Askøy kommune sin livestream fra kommunestyresalen fra klokken 17.15.

Fakta: Kommunestyret på Askøy Kommunestyret er kommunens høyeste styringsorgan.

Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.

Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene.

Kommunestyret ledes av ordfører.

Kommunestyret skal være en arena for fri politisk debatt og all virksomhet skal være av overordnet og ledende karakter.

Etter en sommerpause er det klart for høstens første kommunestyremøte. Disse sakene skal behandles torsdag 20 september:

Saker:

PS 94/18: Oppfølging av forvaltningsrapport: Tilpassa opplæring, spesialundervisning og samarbeid med PPT.

PS 95/18: Plan 365 - Skansen vest - Gbnr40/18 m.fl. og gbnr. 42/15 m.fl. - Sluttbehandling.

PS 96/18: Økonomiske krav knyttet til BDOs gjennomføring av undersøkelsen.

PS 97/18: Prinsippsak om justering av bompengeinntektene i Askøypakken og oppfølging av formannskapets vedtak i sak 131/18.

PS 98/18: Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018.

PS 99/18: Tilbud om bruk av forkjøpsrett til statlige fiskerhavner på Ramsøy og Follese.

PS 100/18: Gbnr 11/78 - Oppgjør i forbindelse med kontraktsmessige forpliktelser ved opphør av avtale.

PS 101/18: Kjebergvegen - Listerholene gang - og sykkelveg

PS 102/18: Budsjettjustering etter juli 2018

PS 103/18: Digitaliseringsstrategi for Askøy kommune 2018-2020 PS 104/18: Sak - Ekstraordinær generalforsamling Askøy kommunale eiendomsselskap AS PS 105/18: Etablering av gaveregister for Askøy kommune

PS 106/18: Sambandet vest - valg av representant til styringsgruppe

Meldinger:

RS 32/18: Særutskrift Overføringsledning fra Askevann til Ingersvann - finansiering.

RS 33/18: Halvårsrapport 2018 Askøyhallene KF.

PS 108/18: Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag - Opprettelse av driftsavtale for fysioterapi på Fromreide.

PS 109/18: K-sak 71/18 - Munkebotn - behandling av avtale mellom Askøy kommune og brukerne, iverksettelse av vedtak.