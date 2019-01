Den nye skolen vil satse på yrkesfag

Utbyggingen av den nye videregående skolen på Askøy nærmer seg. 1. april er anbudsfristen, og målet er at skolen skal bygges for fremtiden, med økt elevkapasitet og muligheter til å tilpasse seg mot studier i tråd med næringslivets behov.

– Går alt etter planen vil vi være klare til å bygge i 2020, og høsten 2022 kan elevene på Askøy flytte inn på ny skole, sier rektor Oddvar Skråmestø.

Ser til næringslivets ønsker

Fra næringslivet på Askøy har det blitt luftet interesse for blant annet egne TAF-linjer (tekniske og allmenne fag) på skolen. Ifølge rektoren er mange på huset, inkludert ham selv, ikke fremmed for å se på nye tilbud. Men det vil ikke skje før skolen står ferdig bygget.

– Bare det siste året har det kommet to store endringer i skolepolitikken. Det siste vi vil er å begynne på nytt fordi vi endrer på utdanningstilbudet, forklarer Skråmestø, og fortsetter:

– Jeg tror det viktigste er å sitte litt i ro i båten og følge planen, slik at vi faktisk får en skole.

Den nye skolen blir blant dimensjonert for en økning til cirka 60 elever ved teknikk- og industriell produksjon, 60 elever på bygg-og anleggsteknikk og 75 elever på helsefag det første året i Vg1.

Har sett mot TAF tidligere

For noen år tilbake ønsket Askøy VGS å etablere en TAF-klasse for elektroelever ved skolen. Etter planen skulle klassen ha plass til ti elever. Dette ville tilsvart 40 lærlingsplasser over fire år.

– Det utfordrende er ikke en klasse gjennom ett år. Det er utfordrende med en klasse gjennom fire år, hvor det kommer nye elever til hvert år, sier Skråmestø.

Christine Fagerbakke

Han får støtte fra Thor Andreassen, som er avdelingsleder for bygg, elektro og teknikk og industriell produksjon på skolen. Han var sentral da de prøvde å få linjen til Askøy.

– Den gangen var det ikke nok bedrifter, men med veksten vi ser i næringslivet på Askøy nå ville kanskje utfallet vært annerledes i dag, påpeker Andreassen.

– Når vi får såpass mange skoleplasser vil det gi rom til en rekke spennende tilbud, ikke bare TAF, fortsetter avdelingslederen.

Fremdeles trøkk på yrkesfag

Ifølge Andreassen er det fremdeles et jevn søkermasse mot yrkesfag ved skolen. De ser også at prosentandelen av elever som tar feilvalg er minsket betraktelig.

– En annen ting vi ser er at mange går direkte til påbyggingsåret etter to år på yrkesfag, og ikke fullfører fagbrevet, forklarer Andreassen.

Tar man derimot læretiden først, har elevene rett til det siste året med påbygg etter de er ferdig med fagbrevet, slik at de kan få studiekompetanse.

– TAF er helst en god modell for de som ønsker en høyere utdannelse, men det er nødvendigvis riktig for alle. Vi er veldig opptatt av at elevene skal få dobbelkompetanse, påpeker avdelingslederen videre.

Han drar også frem Y-veien, hvor elever med fagbrev kan søke seg direkte inn på ingeniørstudier.

– For oss er det viktig at vi har et utdanningssystem som hjelper elvene å finne den veien de skal. Fagskole er også spennende for dem som ikke ønsker å gå den mer akademiske veien, forklarer Skråmestø.

Selv om de to ikke kan love at det vil komme et utvidet tilbud på skolen når den åpner høsten 2022, kan de love at de skal bygge en skole som vil være tilrettelagt fremtidige studiemuligheter og være opptatt av å være i takt med utviklingen i både næringsliv og samfunnet for øvrig.