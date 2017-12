Skilt skaper forvirring på Askøybrua

Like etter klokken syv fikk AV melding om at det er skiltet om at Stongafjellstunnelen er stengt i retning mot Askøy.

– Det er et skilt som har blåst opp i vinden, bekrefter Tom Hansen, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Det skal være snakk om et klappsilt som har blåst opp i morgentimene, og det er entreprenører på vei for å lukke det igjen.

– Det er ingen bommer eller røde lys, så tunnelen er åpen, legger Hansen til.

En AVtipser forteller forøvrig at skiltet skal ha stått slik siden lørdag kveld.