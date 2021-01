Askøyværingen og Vestnytt styrker redaksjonen

– Vi styrker redaksjonene med en ny journalist. Vi får stadig flere abonnenter, og de fortjener god journalistikk om Askøy, sier ansvarlig redaktør Marit Kalgraf.

I en tid preget av endring velger Askøyværingen og Vestnytt å utvide redaksjonen. Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

Lokalavisen for Askøy har vært i sterk endring de siste årene. Den digitale satsingen har gitt resultat, Askøyværingen vokser i opplag og går i pluss.

– Nå utvider vi med en ny journalist, sier ansvarlig redaktør Marit Kalgraf.

Sterk digital vekst

Askøyværingen og Vestnytt har til sammen ti redaksjonelle årsverk og er tett sammenvevd med felles redaktør, nyhetsleder og nettdesk.

– Målet med satsingen er å levere mer kvalitetsjournalistikk til leserne i begge avisene, sier Kalgraf. Hun sier leserne forventer at lokalavisen er rask på labben når noe skjer, men også at det skal være rom for undersøkende og kritisk journalistikk om det som skjer på øyen.

Det er den positive utviklingen i abonnement de siste årene som gjør satsingen mulig. Askøyværingen har nå 5000 abonnenter. Begge avisene har i dag flere digitalabonnenter enn papirabonnenter.

Mer kvalitetsjournalistikk

Askøyværingen har som de fleste andre aviser opplevd nedgang i annonseinntektene de siste årene, og koronapandemien forsterker utviklingen.

– Samtidig ser vi at stadig flere innbyggere kommer til oss for å holde seg orientert om og forstå det som skjer. Askøy trenger en sterk lokalavis, og det er kjekt for oss å kunne styrke satsingen på journalistikken, sier Kalgraf.

Koronapandemien og konsekvensene den får lokalt, kommer til å prege nyhetsbildet i lokalavisen også i år.

– Med en ekstra journalist får vi bedre kapasitet til grundig journalistikk på alle områder som er viktige for leserne, sier redaktøren.

Schibsted i ryggen

Styreleder i Askøyværingen og Vestnytt, Øyulf Hjertenes, sier de to avisene er inne i en god utvikling.

Øyulf Hjertenes er styreleder i Askøyværingen og Vestnytt. Foto: Vegar Valde

– Vestnytt og Askøyværingen har over flere år hatt en sterk vekst i antall abonnenter. Fremgangen gjør det mulig å satse enda mer på journalistikk som er til nytte og glede for abonnentene, sier Hjertenes, som er direktør i Schibsted Kyst.

– Askøy og Øygarden er vekstkommuner med sterk identitet, spennende næringsliv og stort engasjement innen politikk, idrett og kultur. Det gir store muligheter til å vokse videre for de to avisene, sier Hjertenes.