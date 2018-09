Mann omkom i trafikkulykke

Én person er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på vestsiden av Lyderhorntunnelen mandag kveld.

– Jeg har ikke så mye mer informasjon enn det som er lagt ut på Twitter. Vi holder på med avhør på ulykkesstedet. De pårørende er ikke varslet ennå, informerte operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Askøyværingen klokken 21.45.

Ble erklært død på stedet

Det var klokken 20.56 mandag kveld at Vest politidistrikt meldte på Twitter at en mann hadde falt ut av en bil i fart ved Lyderhorntunnelen. Politiet skal ha fått melding om ulykken klokken 20.44.

Like før klokken halv ti skrev politiet på Twitter at en person var blitt påkjørt, og at vedkommende var blitt erklært død på stedet.

– Politiet gjennomfører nå tekniske undersøkelser og avhør av vitner. Tunnelen vil være stengt inntil videre, stod det i den andre meldingen som ble lagt ut.

Var på ulykkesstedet klokken ni

– Politipatruljen er akkurat kommet frem til stedet. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert, sa operasjonsleder Morten Rebnord til Askøyværingen litt over klokken ni.

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland meldte følgende like etter:

– Vi er på stedet, men jeg ønsker ikke å si noe mer om saken akkurat nå.

Like før klokken halv ti bekreftet politiet altså at én person var omkommet. Mandag kveld klokken 22 er det usikkert når Lyderhorntunnelen igjen vil bli åpnet for trafikk.