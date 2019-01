Omfattende hærverk på Erdal: – Vi må se om det er en ukultur i ungdomsmiljøet

Fredag kom den første meldingen om en ramponert bil på Erdal, etterfulgt av meldinger om både hærverk og mindre branner både lørdag og søndag. Nå vil politiet se på sakene i en større sammenheng.

– Når det kun er snakk om enkeltsaker kan det nok bli prioritert ned, men når vi ser gjentakelser i samme område, er det noe vi vil se nærmere på. Politiet skal prioritere utfordrende områder, forklarer lensmann Torgils Lutro.

Han forteller samtidig at når det er snakk om hærverk og småbranner, er det ofte mistanke om at det er ungdommer som står bak.

Joar Hystad (arkiv)

Patruljerer området

Akkurat hvordan politiet skal håndtere sakene på Erdal, kan lensmannen foreløpig ikke uttale seg om, men både etterforskere og de som jobber forebyggende kobles ofte på i slike tilfeller.

Fakta: Dette er saken: Hærverk på Erdal Fredag kveld ble det skutt opp fyrverkeri fra Ravnanger ungdomsskole. Politiet har opprettet sak og skal se om dette har sammenheng med resten av hendelsene på Erdal.

En bil ble ramponert natt til lørdag. Ruter ble knust, det ble slått hull i dørene og dekk var kuttet opp. Politiet har opprettet sak.

Det ble stjålet et kjennemerke fra en bil på Erdal. Skal ha skjedd et sted mellom fredag og lørdag. Forholdet er anmeldt.

Lørdag kveld brant det i en konteiner på Erdal. Det er opprettet sak, men ingen er mistenkt. Det er mistanke om bruk av fyrverkeri.

Senere samme kveld brant det i en annen konteiner ved Askøy forum. Her har det blitt observert en bil som har kjørt fra stedet. Også her er det mistanke om fyrverkeri.

Natt til søndag ble en postkasse sprengt på Erdal. Det er mistanke om fyrverkeri. Eier har selv meldt forholdet til politiet.

Det har også blitt kuttet opp dekk på flere biler i Erdalsområdet i løpet av helgen.

– Patruljene vil prioritere området når de har mulighet. Samtidig er vi avhengige av at publikum og andre, kommer med opplysninger for at etterforskerne skal ha noe å arbeide videre med, sier Lutro og legger til:

– Man vil også jobbe forebyggende når det er mistanke om ungdommer, for å se om det ligger en årsak i bakkant.

Har ingen mistenkte

Lensmannen er helt klar på at det ikke er akseptabelt at noen utfører skadeverk på en andres eiendom.

– Dersom det kommer flere slike saker over tid, er det en trend som ikke er bra i det hele tatt. Da vil også vi måtte gire opp et hakk. En av de tingene vi må se nærmere på er om det er en ukultur i ungdomsmiljøet.

Anne Jo Lexander

Han oppfordrer samtidig foreldre og andre i området til å følge nøye med. Både med sine egne og andres barn.

– Ikke bare snu ryggen til og tenk at det er andre sitt problem. Alle har et ansvar. Samtidig vil jeg være helt tydelig på at det er en lang vei fra å være ansvarlige voksne til et borgervern, fortsetter lensmannen.

Vil ikke spre angst

I flere kommentarfelt har det også blitt uttrykt bekymring for egen trygghet.

– Jeg forstår at noen føler seg utrygge, men samtidig ønsker jeg ikke å spre noen stor angst. Vi ser ingen tendenser til at disse ønsker å skade noen, men vi følger med, sier lensmannen.

Privat

Han oppfordrer folk i området til å ta forhåndsregler, og ikke ha bosskonteinere og annet brennbart materiale i nærheten av husene. Samtidig oppfordrer han beboere i området til å tipse politiet dersom de ser noe mistenkelig.

– Vi er avhengige av at publikum tipser oss for at vi skal komme til bunns i disse sakene, fortsetter Lutro.

Det forventes at det skal komme flere anmeldelser i løpet av mandagen.