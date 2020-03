Flere husstander er fremdeles i karantene på Askøy

– Det er ikke påvist smitte hos noen av Askøys innbyggere. Askøy er lite berørt av koronaviruset, sier konstituert kommuneoverlege Elisabeth Stura.

Totalt har åtte husstander vært i karantene de siste dagene.

Om skoleelever blir satt i karantene, som følge av at enten det er mistanke om at de eller en i familien har koronaviruset, er det ikke behov for legeerklæring, ifølge kommunen.

Fakta: Koronaviruset Viruset er rekna å ha sitt opphav på ein gatemarknad i byen Wuhan i Kina. Utbrotet starta i desember 2019. Viruset har truleg sitt opphav i pattedyr, men smittar no mellom menneske. Koronaviruset har vissse likskapar med sarsviruset som førte til ein global epidemi i 2002/2003. Ved utgangen av 2003 var det på verdsbasis rapportert 774 dødsfall etter sars. Viruset kan gje luftvegsinfeksjon og lungebetennelse. Mange vil berre oppleva symptom som ved ei vanleg forkjøling eller influensa. Men for folk med dårleg immunforsvar kan koronaviruset vera farleg. Det europeiske smittervernbyrået ECDC frårår ikkje reiser til Kina. Men om ein dreg til område med Korona-utbrot, bør ein unngå kontakt sjuke personar, levande og daude dyr, og steika eller koka maten godt. Då det også er influensa-utbrot i Kina, tilrår Folkehelseinstituttet at ein tek vaksine før ein dreg dit. Årleg døyr fleire hundre personar i Noreg av vanleg influensa. Epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund seier til BA at han tvilar på at koronaviruset blir like farleg. Les meir om viruset og helseråd her Kjelde: Folkehelseinstituttet, Store norske leksikon

Kommunen oppfordrer folk til å kontakte Folkehelseinstituttet om de har spørsmål om koronaviruset.

– Legevakt og fastlege skal kun kontaktes i forbindelse med sykdom eller mistanke om smitte, sier kommunelegen.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle til å ha god håndhygiene ved å vaske hendene godt og lenge, eller bruke håndsprit om du må. Om du må hoste eller nyse, gjør det inn i et papirtørkle eller albuen din.

For å hindre smitte i helsevesenet har kommunen delt ut utstyr som skal hjelpe.

– Samfunnsmedisinsk avdeling har økt lageret av nødvendig verneutstyr. Utstyret blir distribuert til avdelinger og legekontor som har pasientkontakt, sier Stura.

På en pressekonferanse tirsdag formiddag opplyser Helsedirektoratet at totalt 32 nordmenn er smittet av koronaviruset.