Korona: – Ikke vær veldig sosial

Nå blir det grense på 50 personer på sosiale sammenkomster. Og statsministeren ber folk om å begrense omgangskretsen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Statsminister Erna Solberg presenterte innstrammingene mandag. Foto: Kaja Distad Carlsen (arkiv)

Grunnen til at regjeringen nå strammer inn korona-reglene, er økende smitte:

I august ble 300 smittet ukentlig i Norge

I september var det 700 per uke

I oktober har det vært 900 per uke, og det er økende

De siste ukene har dessuten flere eldre blitt smittet, noe som fører til at man får flere som blir alvorlig syke av korona.

Derfor blir det nå en grense på 50 personer i offentlige sosiale sammenkomster. Tallet har tidligere vært 200, men der flere kommuner i perioder har hatt grense på 50. Nå blir det altså 50 over hele landet.

– Vær mindre sosial

I tillegg oppfordrer statsminister Erna Solberg alle om å begrense hvor mange de har sosial omgang med.

– Vi anbefaler at man er sammen med færre i løpet av en uke, sa hun på en pressekonferanse mandag.

Det innebærer at man, selv om man overholder korona-regler, ikke bør gå fra middagsselskap til middagsselskap eller på kafé med én gjeng én dag og kino med en annen gjeng neste dag.

Regjeringen anbefaler dessuten en grense på fem gjester i hjemmet, i tillegg til de som er i husstanden.

For barn er det andre anbefalinger, slik at man for eksempel kan invitere klassen hjem på bursdag eller Halloween-fest.

Kan bli strengere

På pressekonferansen ble det også sagt at kommunene nå kan innføre strengere regler, slik som tvungent hjemmekontor og påbud om munnbind der folk er samlet tett. Dette har Oslo allerede gjort.

Reglene og anbefalingene vil i første omgang vare til begynnelsen av desember.

– Vi håper at tiltakene skal være med på å begrense smittespredningen, slik at vi kan ha en noenlunde normal julefeiring når den tid kommer, sier Erna Solberg.

Regjeringen innfører nå strengere regler for utenlandske arbeidere. De skal testes oftere og bo på enerom de første dagene etter at de har kommet til landet. Arbeidstakere fra såkalt røde land må i karantene i ti dager.