I forbindelse med tidligere varslet sprengningsarbeid på fjellskjæringen, lengst nord i prosjektet, vil nå fortauet bli stengt for all ferdsel fra mandag 11. mars 2024, skriver Askøy kommune på sine nettsider.

– Det er viktig at gående ikke krysser fylkesveien for å komme raskere frem. Prosjektet ber om at omleggingen, ruten og situasjonen blir respektert, og ønsker at ingen ferdes langs den trafikkerte fylkesveien, skriver de.