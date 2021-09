– Det er veldig mange ensomme der ute. Behovet for hjelp er stort

Kjersti brenner for å bekjempe ensomhet

Røde Kors har om lag 10.000 frivillige besøksvenner som er i kontakt med mennesker over hele landet. En av dem er Kjersti Fluge Aaland på Erdal.

– Det er en gjensidig glede. Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske, sier hun.