No aukar nettleiga på Askøy

Etter dei fekk forbod om å auke nettleiga for to år sidan, opplyser Norgesnett at prisen aukar frå tysdag.

Prisauken inntreff 1. februar, og er på om lag ti prosent, skriv NRK.

Norgesnett har blant anna ansvar for straumnettet i Askøy kommune, men dekker også andre område.