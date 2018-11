Sagt i kommunestyret: «Jeg stemmer mot alt!»

Da klokken nærmet seg 20.00 torsdag kveld var det kun et par meldinger og én sak som var behandlet i kommunestyret. Dermed var det et godt stykke igjen på sakslisten.

Mye av tiden frem til dette hadde gått med til debatter mellom politikerne, og listen over gullkorn var, akkurat som sakslisten, også lang:

– Vi fikk et budsjettforslag for noen dager siden, og det var langt fra lystig lesning for Askøy sin del. Roald Stenseide (Frp) inntar talerstolen og uttaler seg om en avtale med Hordaland fylkeskommune i forbindelse med ny Askøyhall og ny videregående skole på Myrane.

– Vel og merke ordfører er det snart jul, men det får være grenser for mye julenisse vi skal være. Roald Stenseide (Frp) refererer til flere avtaler mellom Askøy kommune og Hordaland fylkeskommune, denne gang er det Horsøyvegen.

– Situasjonen knyttet til voksenopplæringen er prekær. Har Frp en konkret løsning på voksenopplæringssituasjonen som kan komme ganske snart? Stian Jean Opedal Davies (Ap) stiller spørsmål til Roald Stenseide.

– Ja, vi skal finne en løsning lenge før det Ap mener er ganske snart. Stenseide med kontant svar til Stian Davies.

– Det er uansvarlig økonomisk politikk å vedta dette før budsjettet er vedtatt. Høyre ber om at denne saken utsettes til vi har vedtatt budsjett og økonomiplan for 2019. Siv Høgtun (H) i debatten om avtalen med Hordaland fylkeskommune i forbindelse med ny Askøyhall og ny videregående skole på Myrane.

– For en gangs skyld skal jeg være enig med opposisjonen. Rafael Cobo Garrido (SV) hiver seg inn debatten om Voksenopplæringens lokaler på Askøy.

– Budsjettforslaget som ble lagt frem tidligere i uken er uhyre bekymringsfullt. Det var et tydelig signal fra rådmannen om at her kutter vi det meste som ikke er lovpålagt. Arild Raftevoll (V) i saken om bygging av ny Askøyhall og ny videregående skole.

– Jeg vil stemme mot alt! Jann Atle Jensen (Demokratene) mener saken om ny Askøyhall og ny videregående skole ikke er ferdig utredet og vil stemme mot alle forslag.

– Jeg tror vi må ta en pause her nå slik at kommunestyrets vilje kommer tydelig frem. Siv Høgtun (H).

– En ulykke kommer sjelden alene, men i år har det ikke vært måte på hvor mye hendelser vi har hatt på vannverket. Anton Bøe, VA-sjef i Askøy kommune, er invitert til kommunestyret for å snakke om alle kokevarslene den siste tiden.

– Når det er en bitteliten mulighet for at bakterier kan komme forbi barrieren og ut i drikkevannet, sender vi ut kokevarsel. Det kommer vi til å fortsette med. Klar tale fra VA-sjef Anton Bøe.

– Hvis noen tror det er tøft med kokevarsler, så er det ingenting mot et Giardia-utbrudd, slik de hadde i Bergen for noen år siden. Enda klarere tale fra VA-sjefen.

Tom-Stian Karlsen

– Det er vemodig at Else nå skal gi seg. Maken til arbeidsjern og servicevennlig person skal du lete lenge etter. Uansett om klokken er halv åtte om morgenen eller 22 om kvelden. Ordfører Terje Mathiassen (Ap) gir heder til Elsa Gammelsrød som går av med pensjon og gir seg som leder for politisk sekretariat.

– Jeg vil på vegne av alle i kommunestyret takke for den jobben du har gjort, og ønske deg lykke til i pensjonistenes rekker. Jeg er svært spent på om et arbeidsjern som deg klarer å koble helt ut. Ordføreren til Else Gammelsrød som deltar på sitt siste kommunestyremøte som leder for politisk sekretariat.

Saken oppdateres.