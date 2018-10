Ønsker å bygge ny hall når skolen står ferdig

I 2020 begynner arbeidet med utvidelsen av Askøy videregående. Skolen vil stå klar i 2022. Tanken videre er å starte bygging av en ny Askøyhall. Hallen skal i tilfelle stå der skolens verkstedbygg står i dag. Den gamle Askøyhallen skal rives, om rådmannens forslag går gjennom.

– Tanken er at vi skal begynne på en ny Askøyhall, men dette må i tilfelle fremskyndes i økonomiplanen til kommunen, sier kommunalsjef for oppvekst i kommunen, Åge Rosnes.

Jobbes med administrativt

Før sommeren ble kulturbygg og idrettsanlegg i forbindelse med skoleutbyging på Erdal, Skogstunet og Myrane sett på i kommunestyret. Der ble det vedtatt at fremtidige idrettsanlegg skal etableres om det er økonomiske rammer til det i prosjektene. Dermed svever planene enn så lenge kun i skyene.

– Fra administrasjonens ståsted ser vi for oss å bygge ny idrettshall når verkstedbygget er revet, i forbindelse med utvidelsen av Askøy VGS. Men det er viktig for meg å understreke at det er umulig å forskuttere både den administrative og politiske prosessen som fører med dette, sier Rosnes.

Det er ønske om nytt svømmebasseng, nye håndballflater, klubblokaler, og styrkerom i den nye hallen. Det nye bygget skal også gjøre det lettere for kulturlivet å stelle i stand større arrangementer.

– I realiteten vil vi nok neppe få råd til alt som vi ønsker, men vi har jobbet med lag og foreninger og fått innspill. Samtidig ser vi hva vi kan få inn av tippemidler til det som eventuelt blir bygget, sier kommunalsjefen.

Må taes opp politisk

Rosnes forteller at prosjektet på Myrane skal opp til behandling politisk hos fylket i november eller desember. I første omgang må det lages en avtale som gjensidig forplikter partene i prosessen. Med andre ord skal det bestemmes hvem som skal gjøre hva, leieforhold, og annet mellom fylket og kommunen.

– Vi kommer til å kjøre politiske prosesser parallelt med dette, melder han.

Kommunen ønsker å få inn voksenopplæringen i nybygget på Myrane, i tillegg til utvidelsen av skolen. Rosnes forteller at de har hatt runder med fylkeskommunen om dette, og at det vil fortsette samtidig som de ser på muligheten for ny hall.

– Vi må avklare hva vi ønsker å få inn som en del av pakken på Myrane og en budsjettdiskusjon på dette. En ting er å bestemme hvor ting skal være, men en annen er å få det inn økonomisk. Til syvende og sist blir det politikerne som bestemmer hva som skjer, sier Rosnes.