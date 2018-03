Brannvesenet: – Vi har fått mange telefoner i dag

Etter målingene onsdag er det ifølge brannvesenet ingen farbare vann på Askøy. De har tatt strikkprøver fra vannene de av erfaring vet fryser først.

– Vi har en lang liste med vann som vi sjekker og gjør daglige vurderinger. Når vannene vi vet fryser først er trygge, følger vi de andre vannene tettere opp, bekrefter Sveinung Sivertsen, vakthavende brannsjef og leder for beredskapsavdelingen i Askøy Brann & Redning.

De ser at folk er flinke til å følge instruksene fra brannvesenet.

– Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om folk på isen nå, men vi har fått mange telefoner bare i dag om isen er farbar, fortsetter Sivertsen.

Rop dem inn igjen

Om man ser mennesker på utrygg is, oppfordrer Sivertsen å prøve og rope på dem, for å be dem komme inn igjen.

– Det kan være lett for barn å komme seg ut på is, som kan være utrygg for voksne, tyngre mennesker. Om flere voksne går utpå er det større sjanse for at man går gjennom. Derfor kan det være lurt å rope først, forklarer Sivertsen.

– Om man ikke får kontakt med dem på vannet så ta kontakt med oss, heller for tidlig enn for sent, sier han videre.

Pass opp for undervannstrømmer

Brannvesenet påpeker også at selv om et vann er trygt å ferdes på, så kan det fremdeles være utrygge områder. Disse markerer de blant annet med busker og greiner.

– Det kan være både innløp og utløp. Noen vann har også undervannsstrømmer som gjør at det kan være utrygge områder. De lokale kjenner til dette, men man må gjerne være obs på det, sier Sivertsen.

Strømsnesvatnet, Askevatnet og Træsvatnet i Lien er vann som har undervannsstrømmer.

– Vi må også oppfordre folk til å lese skiltene. Barn bør ikke ferdes på isen uten tilsyn av voksne. Det kan også være lurt å ha med ispigger, sier han avslutningsvis.