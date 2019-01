Disse debattinnleggene engasjerte mest i 2018

I årevis har det kokt på debattsidene til Askøyværingen både på nett og i papir.

Vi er svært fornøyd med at lokalavisen er en viktig arene for debatt for innbyggerne på Askøy. Det ønsker vi skal fortsette, og vi oppfordrer derfor alle som har noe på hjertet om å sende oss sine meninger.

Noen debattinnlegg engasjerer svært mye og skaper enda mer debatt. Her presenterer vi de ti mest leste debattinnleggene i 2018.

Debattinnlegget om hvorfor vi bør rive bomstasjonene på Askøy ble det aller mest leste innlegget på Askøyværingen.no i året som gikk.

– Å kaste bomstasjonene ut av kommunen vil være en god start på en ny tid for Askøy, skrev Frode Larsen, nestleder i Askøy Senterparti i et debattinnlegg som ble publisert i mai.

Trykk deg inn her for å få hele listen over de meste leste debattinnleggene på Askøyværingen.no i 2018!

Larsen sitt innlegg ble tett etterfulgt av debattinnlegget: – Dette kan bli dyrt for Askøy

– Vi kan ikke akseptere at Askøys pendlere skal betale bompenger for en bybane det neppe vil bruke, skrev Roald Stenseide fra Askøy Frp i et innlegg i september.

Det tredje mest leste debattinnlegget i fjor hadde overskriften: – Askøy er blitt en fraflyttingskommune, og handlet ikke overraskende om eiendomsskatt.

– Det er påfallende hvordan innflyttingen brått stoppet opp ved innføringen av eiendomsskatt, skrev Tom-Christer Nilsen (H) i innlegget som ble publisert i november.

Har du noe på hjertet? Send gjerne et debattinnlegg til: debatt@av-avis.no