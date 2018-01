Bil kjørte av veien på Ask

En bil har kjørt av veien på Askvegen, meldte Vest politidistrikt på Twitter klokken 21 fredag kveld.

– Meldingen kom inn til oss klokken 20. 55. Det er uklart hva som har skjedd. Det er en elbil som har kjørt av veien og krasjet. Det er store materielle skader på bilen og bilen står på tvers i veien, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt til Askøyværingen.

Det skal ikke være alvorlige personskader, men det ble meldt om noe røyk fra bilen.

– Bilberger har akkurat kommet til stedet, sier Rebnord klokken 21.45.

Sjåføren skal selv ha klart å komme seg ut av bilen, og fremsto som lettere skadet.

– Vedkommende har fått en sjekk av ambulansepersonell på stedet, og er tydelig rystet av hendelsen, sier operasjonslederen.

Alle nødetatene rykket ut til stedet og veien ble sperret.

– At bilen er en elbil har betydning for nødetatene, og det ble derfor sendt mye ressurser til stedet etter at det ble meldt om røykutvikling. Det kan bli kraftige branner i elbiler, så vi var ekstra forsiktige, sier Rebnord.

Etter hvert kom det ny melding om at røyken hadde avtatt.

– Bilen blir tauet og det gjenstår rydding og undersøkelser på stedet, sier Rebnord.