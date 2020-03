Ei rekkje bedrifter har permittert tilsette i samband med koronapandemien, og det er venta å koma fleire permitteringar i vekene framover.

Har du blitt permittert eller står i fare for å bli det? Sjå videoen over for praktiske råd om kva du må gjera.

Er du arbeidsgjevar og skal permittera? Då har Nav laga denne videoen til deg.