Send din hilsen til hele Norges og Askøys matmor her

Hele Norges og Askøys matmor ble 94 år gammel. Varaordfører på Askøy, Bård Espelid, sa dette til Askøyværingen bare kort tid etter at bortgangen ble kjent:

– Vi opplever det som veldig trist at tante Ingrid har gått bort. Hun var et raust og omsorgsfullt menneske, og for oss i familien er dette et stort tap.

Hvordan vil du huske Ingrid Espelid Hovig?