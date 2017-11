Sender ut alle strøbiler og advarer om glatte veier

– Spesielt sideveier der folk ser det glinser i veibanen må de være obs. Temperaturen har droppet på kvelden og vil nok synke enda lavere, sier trafikkoperatør Morten Hansen.

De har sendt ut alle strøbiler i området. Både på Sotra, Askøy og i Bergen Vest strøs det for harde livet etter at de første meldingene om glatte veier dukket opp.

– Vi er ikke ferdig enda, og de må nok ut igjen i natt også. Så meldingen om å kjøre forsiktig vil nok gjelde like mye tirsdag morgen. Ta det forsiktig på veien, for det kan bli skummelt, råder han og gjentar at det samme gjelder folk på fortauet.