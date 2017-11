Skinnende terminal til Askøy-pendlerne

Du er kanskje en av dem som har stått og ventet på båten i all slags vær? Nå er det satt opp to nye og romslige glasshus på Strandkaien, som skal gi le for både vind og vær.

– Asfalten har blitt skiftet ut med brostein, trafikkøyen er utvidet for å gi plass til gangareal på begge sider av lehuset og lehuset mot havnen har fastmonterte benker og lys i taket, skriver Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss i en melding.

Åpningen ble foretatt av Jon Askeland, leder for utvalg for miljø og samferdsel på Fylkestinget og det ble servert kaffe til de reisende.