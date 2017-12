Firmaet som skal granske kommunen svarer ikke på spørsmål

15. september mottok Askøy kommune en interpellasjon fra Demokratene med en rekke påstander om at det har foregått korrupsjon i Askøy kommune.

Da interpellasjonen skulle legges frem i kommunestyremøtet 28. september ble møtet lukket for pressen i henhold til paragraf 5 i kommuneloven. Deler av sakens dokumenter ble unntatt offentligheten i henhold til paragraf 31 i offentlighetsloven.

Mandag 9. oktober ble det kjent at Askøy kommune skal granskes for påstandene i interpellasjonen. Kommunestyret og formannskapet har vedtatt at det er rådmannen i Askøy kommune, Eystein Venneslan, som skal stå for innhentingen av det eksterne firmaet som skal undersøke påstandene. Tre firmaer er aktuelle oppdragstakere: BDO, Ernst & Young og KPMG.

Blant påstandene er det lagt frem dokumentasjon på at Askøy kommune, fra 2009 til 2017 har kjøpt varer og tjenester for over 30 millioner kroner fra et firma der eierne er i nær slekt med en av de ansatte i ledelsen i Askøy kommune.

Påstandene om korrupsjon retter seg spesielt mot én avdeling i kommunen og særlig mot én av de ansatte.

21. november ble det bestemt at BDO er firmaet som skal granske kommunen. Granskingen er ventet å være ferdig i slutten av januar 2018.