Mange har ikke løpt Askøy på langs de siste årene. Dugnadsgjengen lover stor forskjell

Årets Askøy på langs er like rundt hjørnet. Dette kan løperne forvente av årets løype.

– Vi jobber ikke for løpet, men for folkehelsen. Samtidig sier de som løper at det blir bedre år for år, sier Jan Solli som er leder for dugnadsgjengen.

Han står inne i skogen ved Bergheim. Det er tirsdag og dugnadsgjengen er samlet for enda en økt. Hver tirsdag gjennom hele året arbeider de med å utbedre Askøy på langs-traseen, en omkring 37 kilometer langt strekke fra Kleppestø til Herdla.