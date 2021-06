Ungdom slår alarm om prestasjonspress - mange sliter med å takle det

Ungdom på Askøy opplever et enormt press om å gjøre det bra på skolen, viser Ungdata-undersøkelsen. Tina Emilie Revheim og Marius Ahmt forteller at det topper seg i tiende klasse, når elevene skal jobbe for å komme inn på videregående.

Tina Emilie Revheim og Marius Ahmt engasjerer seg i Ungdommens kommunestyre, og er ikke overrasket over funnene fra Ungdata-undersøkelsen. Foto: Synnøve Nyheim