Noen jobber 15 timer i strekk, andre må stenge

På jakt etter lesestoff om næringslivet på Askøy? Dette er de viktigste sakene fra arbeidslivet denne uken.

Foto: Jan Erik Storebø/Anne Jo Lexander (arkivfoto)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Korona-viruset rammer arbeidslivet på ulike måter. Noen opplever å måtte stenge og permitteringer som følge av viruset. Andre må jobbe lange dager for å få kontroll på smitteutbrudd.

Smitteutbruddet som oppstod på Askøy i slutten av forrige uke førte til masse merarbeid for alle som jobber med smittesporing og koronatesting. Det førte også til en stor økning i henvendelser på koronatelefonen og legevakt.

– Enkelte jobbet 15 timer på lørdag. Det går jo ikke i lengden, sier leder for familiehelsetjenesten i kommunen, Kristin Occhipinti.

Les mer i denne saken: Har lagt ned mye arbeid for å få kontroll på utbruddet

Mange har kjørt innom koronateltet på Kleppestø for å teste seg i løpet av den siste uken. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Treningssentre må stenge – igjen

Helseminister Bent Høie trakk frem smittesituasjonen på Askøy som et eksempel da han tirsdag presenterte strenge nasjonale tiltak.

Kombinasjonen av lokale og nasjonale tiltak innebærer skjenkestopp, påbud om hjemmekontor, og stengte treningssentre, museum og svømmehaller på Askøy. Under kan du lese om tiltakene som påvirker næringslivet.

Les mer her: Stopper all skjenking, ber om at du møter færrest mulig

Lokale smitteverntiltak fører til at treningssentre, museum og svømmehaller igjen er stengt. Foto: Anne Jo Lexander (arkiv)

Fra kokk til musiker

Få også med deg saken om Berit Håpoldøy som gikk fra å være kokk til å leve av musikken.

På to år har låtene hennes blitt streamet mer enn én millioner ganger. Nå spilles sangene hennes på radio i land som USA og Australia.

– Det er ganske så overveldende. Jeg er veldig ydmyk for at det har gått så bra, sier Berit Håpoldøy.

Les mer i denne saken: Berit er egentlig kokk, men livnærer seg som musiker

Berit Håpoldøy føler sterk tilhørighet til nordre Askøy hvor hun er oppvokst, og fremdeles bor. Her er hun avbildet på Herdla. Foto: Andreas Grønner (pressefoto)

Nytt boligfelt på Tveit

På Tveit fortsetter utbyggingen. Askøyfirmaet Vestland Eiendom og Boligutvikling AS på Erdal har planer om å bygge ut det nye boligfeltet på Romleåsen.

Det nye boligfeltet består av leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.

– Håpet er å få godkjent planen av kommunen i løpet av høsten og starte bygging i 2022, sier Martin Skotnes, daglig leder i Vestland Eiendom og Boligutvikling AS.

Les mer i denne saken: Skal bygge 30 nye boliger på Tveit

Slik ser utbygger for seg at det nye boligfeltet på Tveit skal se ut. Skissene er foreløpige og er kun illustrasjoner på hvor boligene vil ligge. Foto: Illustrasjon: Vestland Eiendom og Boligutvikling AS

Få næringsbrevet tilsendt

Har du tips til næringssaker som vil engasjere? Send meg gjerne en e-post!

Er du interessert i flere nyheter fra næringslivet på Askøy? Hver uke sender Askøyværingen ut et næringsbrev med nyheter fra arbeids- og næringslivet på øyen.

Klikk her for å få nyhetsbrevet rett i innboksen!