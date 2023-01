Kan bli bestillingsbuss nord på Askøy

Når det gjeld Skyss sitt forslag for nordre Askøy, har det på sosiale medier vore forvirring kring kva som eigentleg er meint med forslaget.

At linja til/frå Herdla blir avkorta til Ravnanger, betyr at linja vil gå like ofte som i dag, men at ein må bytte buss på Ravnanger dersom ein skal vidare.

– Heilt overordna er hensikta å utnytte driftsmidlane til kollektiv best mogleg, ved å tilpasse frekvens for kvar linje etter behovet og passasjergrunnlaget på strekninga, forklarer Øyvind Strømmen, pressekontakt i Skyss.