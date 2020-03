Fire enkeltpersoner og en husstand er nå i karantene

Onsdag hadde korona-karantenen opphørt hos noen, men fremdeles var tre familier og tre enkeltpersoner i karantene.

Fredag formiddag forteller fungerende kommunelege, Elisabeth Stura, at det er fire enkeltpersoner og en husstand som er i karantene.

Onsdag var syv personer testet og det var kommet svar på ytterligere tre korona-prøver. Alle var negative.

Fredag melder Stura at en person har blitt testet siden torsdag, og at svaret på denne prøven er ventet i løpet av fredag formiddag.

Det er nå åtte personer som er testet for koronaviruset på Askøy. Ingen har testet positiv.

Kommuneoverlegen sier at det er umulig å svare på om kommunen fremdeles forventer et koronautbrudd.

– Det kommer stadig vekk nye tilfeller i Norge og i verden, og vi vet ikke om og når det kommer noen smittede på Askøy. Derfor vil det være viktig å være med å unngå å spre smitte, eller bli smittet selv. Det gjør man ved å være bevisst på tiltak som forebygger smitte. Det er også noe de jobber med i skole og barnehager: god håndhygiene. Det vil alltid være viktig – enten vi har koronautbrudd eller ikke.

Videre forteller hun at det var færre enn ti henvendelser på telefon torsdag.

– Denne vil fortsatt være besvart. Det som er bra med denne telefonen er at det her sitter personer som kan gi smitteforebyggende råd. Det er nok mange på Askøy som er engstelige for smitte. Da kan de ringe vår telefon for å få råd på 56 15 57 57, sier Stura.