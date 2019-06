Her kartlegger de epidemien på Askøy

– Vi er her for å drive med utbruddsetterforskning. Vi skal bistå Askøy kommune og kartlegge situasjonen som har oppstått, sier Susanne Hillestad seniorådgiver ved Folkehelsesinstiuttet (FHI).

Søndag ettermiddag ble pressen invitert inn på rådhuset for å høre hva oppgaven deres går ut på. Ved hjelp av kart prøver de å tegne ut hvor de syke hører til.

– Vi skal kartlegge via telefonintervjuer og spørreundersøkelser. Dette er en helt vanlig fremgangsmåte for å samle inn data, sier Hillestad.

Syke utenfor Askøy

I tillegg til at mange er syke på Askøy er det også meldt inn om folk som hører til andre steder i landet som er blitt syk.

– Vi vet ikke omfanget, men det er folk som har vært på besøk og har fått i seg vannet og dermed blitt syk, sier Torgeir Sæther fungerende rådmann.

Christine Fagerbakke

En person på ferie i Tyrkia ble sendt til sykehus etter å ha drukket vann på Askøy.

– Så langt er det eneste tilfellet utenfor landet vi har hørt om, men den personen har blitt skrevet ut av sykehuset nå, forklarer Sæther.

Rådmannen har tidligere gitt et anslag på at flere tusen kan være rammet av sykdom. Det tallet anslår de på bakgrunn av antall besøk på legevakt og sykehus.

– Den totale befolkningen som er blitt syk tror jeg er viktig å vite. Men det er vanskelig å kartlegge de som ikke har oppsøkt lege, sier fungerende smittevernlege i Askøy kommune, Thomas Hetland.

Christine Fagerbakke

En av oppgavene til folkene fra FHI blir å bruke dataen de samler inn til å vise omfanget av utbruddet.

– Hovedmålet er å avdekke smittekilden til utbruddet, men også vise omfanget. Vi kan ikke si noe enda, ettersom vi akkurat er komme i gang med arbeidet, forklarer Hillestad

– Trygt å dusje

I sosiale medier har det i helgen gått rykter om at det ikke er trygt å dusje i området der det er kokevarsel. Det avkrefter Askøy kommune.

– Man kan dusje, men dersom man har åpne sår bør de tildekkes. Vi anbefaler heller ikke å bade, sier smittvernlegen.

Hovedteorien til kommunen er at drikkevannet er forurenset av avføring fra dyr etter vannbehandlingsanlegget. Det er gjort funn av E.coli, Clostridium og intestinale eterokokker.

Til Askøyværingen melder Hetland at de ikke tror parasitter er i vannet i tillegg.

– Årsaken tenker vi ligger på det bakterielle, ikke parasitter. Funnene vi har gjort indikerer at det er bakterielle infeksjoner. Det er det vi jobber med.

Under søndagens pressemøte opplyste Sæther også om at de ikke ser for seg å stenge skoler eller barnehager på tirsdag.

– Det er noe vi må se nærmere på, men så langt ser vi ikke noen grunn til å stenge. Men det blir viktig at vannet blir håndtert der, sier han.