(10.40) Pressekonferansen er avsluttet. Ordfører Terje Mathiassen forteller at det blir ny pressekonferanse klokken 13.00.

(10.39) Smittevernlege Thomas Hetland: – Smitter først og fremst via vannet. Ellers er det viktig med generelt god håndhygiene. Det kan også smitte mellom mennesker, men i hovedsak dreier det seg altså om vannbåren smitte.

(10.30) – Av de 18 personene som er innlagt, skal fem være barn, bekrefter smittevernlege Thomas Hetland. (Senere er det blitt presisert at åtte av dei 18 innlagte er barn)

(10.28) – Det er vår oppgave å sørge for at innbyggerne får rent vann, sier Anton Bøe.

(10.26) Rådmann Eystein Venneslan: – Vi må understreke at det foreløpig ikke er bekreftet at dødsfallet skyldes smitteutbruddet. Samtidig er det denne hypotesen vi jobber med for øyeblikket.

(10.25) Vann- og avløpssjef i kommunen, Anton Bøe, får nå flere spørsmål om vannledningsnettet på Askøy og alle kokevarslene som har kommet de siste årene.

(10.20) – Det foreligger sterk mistanke om at dødsfallet er knyttet til smitteutbruddet, sier ordfører Terje Mathiassen (Ap).

(10.19) – Med respekt for familien, ønsker vi helst at det blir rettet fokus på selvet vannet og generell status, og ikke dødsfallet, sier kommunikasjonssjef i Askøy kommune Dag Folkestad.

(10.18) Pressekonferansen er i gang.

(10.08) Pressekonferansen virker å være noe forsinket.

