Forlenger kokevarselet: – Vi velger å avvente til over helgen

Torsdag formiddag ble det avholdt møte i forbindelse med kokevarselet som ble sendt ut til over 5.000 abonnenter ved Kleppe vannverk i forrige uke. De nyeste analyseprøvene var ifølge kommunen fine, men de velger å analysere nok en gang for sikkerhet skyld.

– Vi velger å avvente til over helgen. Vi har levert nye prøver i dag som vi får svar på over helgen. Det blir avholdt et nytt møte på mandag, og da tar vi en ny gjennomgang vedrørende kokevarselet, sier Anton Bøe, leder av vann og avløp i Askøy kommune.

Christine Fagerbakke

Forsiktig tilnærming

Grunnen til at kommunen velger å avvente er for å være på den sikre siden. Bøe påpeker at høydebassenget hvor det ble oppdaget E.coli i forrige uke er et av kommunens risikobasseng.

– Når vi først har ute et kokevarsel, må vi må være helt trygg på at alt er som det skal før vi går tilbake til normalen, sier Bøe.

Han påpeker samtidig at alle prøver er normale fra 125-bassenget.

Risikobasseng som skal utfases

Selve høydebassenget er et gammelt fjellbasseng, som er på listen over basseng som skal utfases i løpet av året.

– Det vil nok fremdeles gå noen måneder før det er helt utfaset. Det er en del arbeid som må gjøres, og det går fort noe tid. Det er relativt komplisert arbeid, og det skal blant annet trekkes en ledning gjennom bassenget, forklarer Bøe.

Høydebassenget er cirka 340 meter langt, er i daglig drift og fungerer også som et overføringsbasseng, hvor det blir levert vann gjennom fjellet. SElve arbeidet skal legges ut på anbud i løpet av høsten.