Her frykter beboerne en ulykke: – Mange uheldigheter gjør oss veldig bekymret

På strekningen forbi Spar-butikken på Follese mener naboene at det meste mangler for at det skal være trygt for gående.

I området rundt Spar-butikken på Follese mangler det fotgjengerfelt, det mangler fortau, det er busstopp som gående må krysse hovedveien for å komme til, og det er parkering til butikken kloss i fylkesveien.