Hanøytangen får ikke utvide: – De sier nei arbeidsplasser

Politikerne sier nei til sprenge ned Vardaneset

Hanøytangen AS ønsker å utvide industriområdet for å satse på havvind. Nå er planene stoppet.

– Vardaneset er et område som ikke brukes av noen. Tanken var at vi skulle bruke området til montering av havvindturbiner, før de ble slept videre, sier Geir Olav Bøe, daglig leder for Hanøytangen AS.