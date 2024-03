Steinkastinga skjedde fredag kveld i Kleppe/Myrane-området.

Den første meldinga kom inn klokka 20.50.

– Eit barn skal ha kasta stein på ein bil. Bilføraren melde at det hadde kome riper og bulk på bilen, seier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy.

Politiet rykka ut og køyrde litt rundt omkring, utan å finna nokon dei mistenkte.

Ny steinkasting

Ein time seinare kom det ei ny melding. Ein annan bil var treft av stein.

– Me rykte ut igjen, og fekk kontroll på ein gut me meiner var den som kasta steinen, seier han.

Det viste seg etterkvart å vera fire bilar som har fått skader etter å ha blitt treft av stein.

– I den eine bilen har steinen knust og gått delvis gjennom frontruta. Det kan vera direkte farleg. Folk i bilen kan bli skada av steinen, og dei kan mista kontrollen over bilen og køyra på nokon, seier Heggøy.

Kan bli dyrt

To av bilane er under eit år gamle. Guten som skal ha kasta steinen, er under strafferettsleg lågalder. Dermed blir det ikkje ei straffesak, men oppfølging av førebyggjande avdeling.

Steinkastinga kan bli dyr for foreldra.

– Foreldre kan få erstatningskrav retta mot seg, seier han.