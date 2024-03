– Hun fortalte at hun hadde holdt på å bli påkjørt, og at de råkjørte. Noen skal ha kjørt på ett hjul, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy.

– Vi har fått inn en del meldinger nå som det har blitt vår og fint vær. Vi tror det er unge MC-førere det er snakk om. De bør tenke på at slik kjøring er farlig både for dem og for andre trafikanter, sier Heggøy.