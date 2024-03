Jobben min Vis mer ↓ I denne serien møter vi arbeidstakere på Askøy som forteller om jobben sin.

– Eg kjem frå Sotra, men har enda opp på Askøy, seier ei smilande Jeanett Eide-Asbjørnsen.

34-åringen spelte ei årrekke i korps på Sotra, både i Sotra Vest skulekorps og i vaksenkorpset Sotra Brass.

– Det var der mi musikalske reise begynte, seier Jeanett.

Denne reisa gjekk vidare via musikklinja på Langhaugen vidaregåande skule, eit årsstudium i musikk på Stord og ein bachelorgrad i musikkproduksjon ved Høgskolen i Hedmark (no Høgskolen i Innlandet) på Rena. Etter det venta jobb i musikkbransjen og ti år i hovudstaden.

Jobba med påverkarar

I Oslo arbeidde ho i IFPI, ein medlemsorganisasjon for musikkbransjen. Der vekte ho merksemd ved å tenka nytt rundt marknadsføring og korleis ein kan få folk interesserte i musikknyheiter.

– Viss du bryr deg veldig mykje om noko, er det vanskeleg å skjønna kvifor andre ikkje bryr seg, forklarer Jeanett.

Vegen gjekk vidare til det nyoppstarta marknadsføringsselskapet Splay On, der ho hadde tittelen senior commercial agent.

– Eg enda opp innan digital marknadsføring, i det som så fint heiter influencer marketing og branded entertainment. Fine engelske ord, dette, ler ho.

I denne perioden var ho forretningsførar (manager) for fleire store namn innan påverkarsfæren: Herman Dahl, Agnete Husebye, Victoria Skau, Sandra Thoen og sotrastril Stina Talling. Jeanett var òg involvert i å laga julelåten «Nå er det jul», som enda opp med svimlande 10 millionar strøymingar.

Det kokte med andre ord godt på kontoret i Oslo.

Korona og heimlengsel

Så kom pandemien. Den hektiske kvardagen på kontoret blei bytt ut med heimesitjing. Ho og sambuaren, no ektemannen, som kjem frå Askøy, kjente begge på saknet etter familie og kjente trakter.

– Vi har begge tenkt at når vi skal starta familie, då må vi heim, seier Jeanett.

Slik enda dei opp på Askøy, med kort veg til familie på begge sider.

Tilbake til korpsmiljøet

Sidan mannen hennar er programmerar, var det grei skuring for han å skaffa seg ny jobb i bergensområdet.

– For meg som har ein spesiell spisskompetanse, var det litt sånn «kor finn ein jobb til meg?». Så lyste dei ut ei nyoppretta stilling her i Noregs musikkorpsforbund, fortel Jeanett.

No arbeider ho som forretningsutviklar i musikkorpsforbundet, og erfaringa med nytenkande marknadsføring kjem godt med. Ein stor del av jobben er nemleg inntektsbringande arbeid, som å skaffa sponsorar til forbundet.

I tillegg har Jeanett vore med på prosjektet Ungdomsløftet, der NMF prøver å få til auka og varig aktivitet for ungdom 13–19. Ho trur at fritidsaktivitetar, deriblant korps, kan bidra til å byta ut utanforskap med fellesskap for ungdomane.

– Det er ikkje deg åleine med di stemme som er viktigast, men kva du i fellesskap får til. Di stemme betyr noko i fellesskap, seier Jeanett.