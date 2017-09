Vil fengsle Askøy-mann

En Askøy-mann i 20-årene fremstilles onsdag for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

Det melder Bergens Tidende.

Mandag ettermiddag skrev Askøyværingen om at en MC-fører hadde kjørt inn i en bil bakfra, og at politiet mistenkte at føreren førte motorsykkelen i ruset tilstand.

Motorsykkelen var heller ikke registrert og føreren hadde heller ikke gyldig førerkort.

Nå er mannen siktet for flere tilfeller av ruskjøring og kjøring uten førekort, skriver BT.

– Vi mener det er gjentagelsesfare, sier politiadvokat Hilde Welde.

Ifølge henne er mannen tidligere fratatt førerretten - og flere ganger tidligere domfelt i trafikksaker.