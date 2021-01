Veikrysset bekymrer politi, butikkeiere og politikere: – Et stort problem

– Et menneskeliv ryker før eller siden i dette krysset, sier butikksjef Morten Mikkelsen.

Morten Mikkelsen (t.v) og Gunn Berit Hanevik Mikkelsen, som driver Rema 1000-butikken på Juvik, kjemper for bedre veikryss. Leder for trafikkseksjonen i politiet, Atle Heradstveit er enig med at noe må gjøres. Foto: Jan Erik Storebø

– Folk venter og venter, og så kjører de av og til ut i krysset når det ikke er forsvarlig. Lommene blir for kort. Det kan virke som om at krysset er ikke dimensjonert for den trafikkmengden som kjører her.