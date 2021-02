Er din bedrift rammet av pandemien? Denne mannen har penger å dele ut

1,1 millioner kroner i støtte til næringslivet

Rådmann Eystein Venneslan oppfordrer koronarammede bedrifter til å søke om midler til næringsstøtte. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

– Meningen er at pengene skal gå til å skape aktivitet i næringslivet, og at de skal brukes snarest. Vi må unngå unødvendige konkurser og oppsigelser for koronarammede bedrifter, sier rådmann Eystein Venneslan.