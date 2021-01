Svarer på strandsonekritikk: – Det er ikke snakk om 100 hus og hytter. Dette er små saker

Rådmann Eystein Venneslan mener kommunens strandsonepraksis er innenfor loven. – Mange tiltak er av så beskjeden karakter at tiltaket i seg selv er unntatt søknadsplikt, sier Venneslan. Foto: Jan Erik Storebø (arkiv)

Sivilombudsmannen kritiserer Askøy kommune for å ha gitt for mange dispensasjoner for bygging i 100-metersbeltet. Rådmann Eystein Venneslan mener derimot at vilkårene i loven er oppfylt.

– Jeg vil understreke at sakene det refereres til i all hovedsak er små saker. Det er lett å falle for den fristelsen å tro at det her er snakk om over 100 hus og hytter. Det er ikke tilfelle, sier Venneslan.