Her gir David råd til stortingspolitikerne

David Genius har drevet med underholdning i 22 år, men det var først etter at koronapandemien rammet at det ble vanskelig.

Torsdag formiddag satt David Genius i videomøte med politikere fra Høyre sin næringsfraksjon på Stortinget. Tom Christer Nilsen var en av dem som deltok. Foto: Jan Erik Storebø

– Jeg har hatt 22 år med sunn og god virksomhet. Da blir jeg litt lei meg når jeg ser hvordan støtteordningen slår ut for oss. Jeg føler ikke at vi er blitt hørt. Vi har falt mellom to stoler, sier David Genius.