Ellevill etterspørsel etter boliger, suksessår for Æra, og Chemco planlegger utvidelse

Det skjer mye i næringslivet på Askøy. Vi har plukket ut de viktigste næringssakene denne uken.

Foto: Kaja Distad Carlsen/Jan Erik Storebø/Christine Fagerbakke (arkiv)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Eiendomsmeglerne opplever enorm interesse fra folk som ønsker å flytte til Askøy. Og det er bergenserne som dominerer budrundene.

– Jeg har aldri opplevd slik etterspørsel noe sted. Det er ellevilt, sier Olav Fretland i Privatmegleren.

I Strusshamn ble en bolig nylig solgt for mer enn 900.000 kroner over prisantydning etter en heftig budrunde. En av grunnene til den store interessen, er at det er få boliger til salgs på Askøy.

– Akkurat nå føler jeg meg som en kjøpmann med kø utenfor butikken, men jeg har ingen varer i hyllene. Det er selvfølgelig frustrerende, sier megleren.

Mange ville ha huset i Småvika 10 i Strusshamn. Åtte slåss i budrunden. Foto: Privatmegleren

Koronaår ble suksessår

Til tross for koronapandemien er det flere bedrifter på Askøy som opplever gode tider. Æra kafè og fetevare på Kleppestø kan vise til en solid omsetningsvekst i 2020.

– Vi har prøvd å finne løsninger for å opprettholde en viss drift med tanke på gjeldende restriksjoner og anbefalinger. Vi har måttet gjøre mye på kort tid, slik mange andre har måttet gjøre. Det har vært et år hvor vi har jobbet mye mer, og at det svarer seg er veldig fint, sier Sondre Wikum, som driver kafeen sammen med Ane Furnes Berland.

Sondre Wikum driver Æra kafè og fetevare. I år har de økt omsetningen med rundt 850.000 kroner fra året før. Foto: Kaja Distad Carlsen (arkiv)

Chemco vil utvide

I 2015 flyttet Chemco AS inn i lokalene til gamle Waardals kjemiske fabrikker i Marikoven. Chemco omsetter lakselusmiddelet hydrogenperoksid som brukes i oppdrettsnæringen, og nå har de fått lov til å utvide industriområdet.

Planene kan i fremtiden bety et havne- og industriområde på 23.000 kvadratmeter.

Det vil kreve en omfattende utfylling i sjøen for å få på plass kai og industriområdet i Marikoven. Foto: Foto: Skisse: Abo Plan og Arkitektur

Nye millioner til næringslivet

Regjeringspartiene og FrP er enige om å gi enda en milliard kroner til næringsstøtte via kommunene.

Askøy kommune får 6.956.952 kroner av denne milliarden. Hvis ordningen blir som tidligere, er det rådmannen som står for utdelingen av pengene.

Frp og regjeringspartiene er enige om å gi Askøy rundt sju millioner kroner i koronastøtte til lokale bedrifter. Foto: Christine Fagerbakke (arkiv)

