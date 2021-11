Mannen lå livløs på bakken. Disse var de første på stedet

Uten å tenke seg om, satte de i gang. Varsling. Livredding. Trafikkdirigering.

Det var da et rart sted å stanse, tenkte Bård Finckelsen for seg selv da han så bussen foran stanse helt plutselig, midt i den smale veien mandag ettermiddag for én uke siden.