Nå stenges Skarholmvegen i én retning. Slik skal de gjøre det

– Dette er et resultat av at bompengene kom, og at det ble økt trafikk gjennom Skarholmvegen.

Fra 1. februar vil Skarholmvegen bli stengt for gjennomkjøring fra Strusshamn-siden. Tiltaket gjøres for å øke inntektene til Askøypakken, og for å tvinge flere til å betale bompenger.