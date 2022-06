Planene om ny fotballhall kan bli gjenopplivet

Ønsker å bygge stort.

For vel fire år siden ble det kjent at Nedre Kleppe Grunneierlag hadde ønske om fotballhall på Steinrusten. I forbindelse med planene var det også ønske om å plassere skolene på Erdal i dette området. Skoleplanene ble forkastet av kommunen, og lenge har det vært stille om planene for fotballhall.

Nå viser det seg at det kan være håp likevel.