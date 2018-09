Politiet skal vurdere om det er mer de kan gjøre

Redningsaksjonen etter mannen som falt i Hjeltefjorden fra en seilbåt ble avsluttet mandag kveld.

Tirsdag morgen forteller lensmann Torgils Lutro at det nå er lokalt politi som har ansvaret for saken. Han opplyser at politiet trenger tid for å vurdere hva de skal gjøre videre.

– Det som skjer nå er at vi sette oss ned for å samle trådene. Vi har en savnet person fremdeles. Vi må gå gjennom det vi har, og det vi har gjort, sier han.

– Krevende

Tirsdag har frivillige fortsatt søkene etter den savnede mannen. Lensmannen er imidlertid usikker på om politiet kommer til å gjennoppta søk.

– Det er for tidlig å si noe om. Alt er aktuelt her. Men i første omgang skal vi ta en fot i bakken, og gjøre noen vurderinger. Hvis vi skal fortsette å lete må vi ha en god plan. Det er også krevende å lete under vann, svarer Lutro.

Ifølge han er status nå at politiet trenger noen dager før de kan si noe mer om saken.

– Det er i alle fall situasjonen slik saken står. Men ting kan endre seg, sier lensmannen.