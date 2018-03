Brunt vann i springen: – Vi tar jevnlige prøver

Askøy kommune melder at det har vært et brudd i en vannledning i et område ved Hanøytangen torsdag.

– Jeg har sjekket med drift og de rapporterer om at det på grunn av bruddet har gått ut så mye vann at det i enkelte områder kan være brunt eller misfarget vann, sier Anton Bøe, leder for vann og avløp i Askøy kommune.

Askøyværingen har fått henvendelser fra flere abonnenter som får vann fra Ingersvatn vannverk. De har opplevd problemer med misfarget vann siden torsdag.

– Dette kan omfatte ganske mange abonnenter i området. Davanger er spesielt utsatt. Der har vi vært ute og spylt rørene ekstra, sier Bøe.

Han understreker at det ikke er noen helsemessige farer forbundet med å drikke vannet.

– Vi tar jevnlige prøver og vi får opp alarm hvis det skulle være noe alvorlig. Bruddet er ordnet opp i, og det er ikke nødvendig å koke vannet. Det er heller ingen fare forbundet med å drikke vannet. Dette vil løse seg med litt tid, forsikrer Bøe.