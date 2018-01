Vil ha forlenget dom etter knivdrap

I midten av januar må en 43 år gammel mann møte i retten. Han er dømt for å ha knivdrept sin mor på Follese 17. september 2010. Etter drapet ble mannen erklært psykotisk og dømt til tvungent psykisk helsevern.

Nå vil påtalemyndigheten forlenge dommen på tvungent psykisk helsevern, noe som må prøves rettslig hvert tredje år, melder BA.

Det var fredag 17. september 2010 at den da 36 år gamle mannen drepte sin egen mor i hennes bolig på Follese. I 2011 skrev Askøyværingen at det ble raskt kjent at mannen i mange år hadde slitt med psykiske problemer. Fra de pårørende kom det etter drapet et klart og fortvilet budskap om at de i flere år hadde etterlyst og bedt om bedre oppfølging fra det offentliges side.

På bakgrunn av dette valgte fylkeslegen å starte tilsyn og gransking av distrikts- og kommunalhelsetjenestens behandling av mannen. Det førte til flengende kritikk av det distriktspsykiatriske fra tilsynet, mens kommunehelsetjenesten ifølge tilsynet ikke hadde opptrådt klanderverdig.

Saken fra Askøy er bare en av de mange tragiske sakene fra Bergen og omegn som skal opp i Bergen tingrett de neste månedene. Til sammen 267 såkalte meddomssaker, straffesaker med full bevisførsel, er berammet for tingretten frem til 1. april, viser en gjennomgang BA har foretatt.